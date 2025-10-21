Lise öğrencilerinin umursamazlığı.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
21 Ekim 2025 22:02
yazılılara bir hafta kalmış hiçbir öğrenci umursamıyor çalişmak için verilen fasikülleri açmamışlar bile. medine girin diye kaç defa söyledik ama girmiyorlar. sınav ortalaması 50 nin altında olunca bize laf geliyor. kalmaktan korkmuyorlar. velilerini dinlemiyorlar. derslerde uyumak istiyorlar uyardığımız zaman tepki veriyorlar. sanırım gün geçtikçe okumaya olan inanç azalıyor


fenogretmeniyim
Daire Başkanı
21 Ekim 2025 22:55

geçenlerde okula tamir için şuanda 10. sınıfta olması gereken ama okula gitmeyen eski bir öğrencim geldi. 1 saatlik tamir yaptı ve 4 bin lira para kazandı. okuduğunu anlayamıyor ama 1 saatte 4 bin kazanıyor. ben günlük 1.750 liraya çalışıyorum.

bu durumda kim okumak isterki. okumak zor atanmak imkansız. neden okusun ki insanlar?

kazanç açısından bakmayalım desen bile sokağa çıktığında herkes kazancına göre değerlendiriyor karşısındakini


spock
Genel Müdür
22 Ekim 2025 08:32

12 yıl zorunlu eğitim zanaat öğrenecek yaştaki çırakları dört duvar arasına hapsetmekten başka işe yaramıyor.

Pardon bir de işsizliği düşük göstermeye yarıyor.

