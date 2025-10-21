Lise öğrencilerinin umursamazlığı.

geçenlerde okula tamir için şuanda 10. sınıfta olması gereken ama okula gitmeyen eski bir öğrencim geldi. 1 saatlik tamir yaptı ve 4 bin lira para kazandı. okuduğunu anlayamıyor ama 1 saatte 4 bin kazanıyor. ben günlük 1.750 liraya çalışıyorum.

bu durumda kim okumak isterki. okumak zor atanmak imkansız. neden okusun ki insanlar?

kazanç açısından bakmayalım desen bile sokağa çıktığında herkes kazancına göre değerlendiriyor karşısındakini