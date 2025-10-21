Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
lise umursamazlık


21 Ekim 2025 22:02
lise umursamazlık
yazılılara bir hafta kalmış hiçbir öğrenci umursamıyor çalişmak için verilen fasikülleri açmamışlar bile. medine girin diye kaç defa söyledik ama girmiyorlar. sınav ortalaması 50 nin altında olunca bize laf geliyor. kalmaktan korkmuyorlar. velilerini dinlemiyorlar. derslerde uyumak istiyorlar uyardığımız zaman tepki veriyorlar. sanırım gün geçtikçe okumaya olan inanç azalıyor

