lise umursamazlık

yazılılara bir hafta kalmış hiçbir öğrenci umursamıyor çalişmak için verilen fasikülleri açmamışlar bile. medine girin diye kaç defa söyledik ama girmiyorlar. sınav ortalaması 50 nin altında olunca bize laf geliyor. kalmaktan korkmuyorlar. velilerini dinlemiyorlar. derslerde uyumak istiyorlar uyardığımız zaman tepki veriyorlar. sanırım gün geçtikçe okumaya olan inanç azalıyor

yazılılara bir hafta kalmış hiçbir öğrenci umursamıyor çalişmak için verilen fasikülleri açmamışlar bile. medine girin diye kaç defa söyledik ama girmiyorlar. sınav ortalaması 50 nin altında olunca bize laf geliyor. kalmaktan korkmuyorlar. velilerini dinlemiyorlar. derslerde uyumak istiyorlar uyardığımız zaman tepki veriyorlar. sanırım gün geçtikçe okumaya olan inanç azalıyor