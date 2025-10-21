Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

Erkek Voleybol Şampiyonluk Kupası


21 Ekim 2025 23:09
Erkek Voleybol Şampiyonluk Kupası

Bu sene 5. kez Ziraat Bankkart'ın kazandığı o kupadır. Maç gerçekten çok iyiydi bütün takımın hırsı mücadeleye yansıdı ve sonunda galibiyet kaçınılmazdı elbette. Hak edilmiş bir kupaydı kesinlikle tebrik ederim bütün takımı


erhankosucuuu
Aday Memur
21 Ekim 2025 23:13

Maçı ben de izledim Ziraat Bankkart ilk başta geriden başladı ama sonradan açıldı kupayı gerçekten hak ettiler zaten 5. kez bu kupayı alıyorlar bu işte gerçekten iyiler ve mücadeleleri inanılmaz bütün takımı tebrik ederim harika bir maçtı

