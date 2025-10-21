Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

Gıcık olduğumuz durumlar:)


21 Ekim 2025 23:18
Gıcık olduğumuz durumlar:)

Kendini olduğundan iyi gösterme çabası ( gerçekten iyi olsan böyle bir çabaya gerek kalmazdı)


bendenbana
Aday Memur
21 Ekim 2025 23:23

Herkese canim,cicim , aşkım vs diyen yapmacık insanlar...


bendenbana
Aday Memur
21 Ekim 2025 23:25

Mızmız miymiy sürekli bahanelerin arkasına saklanan tipler


bendenbana
Aday Memur
21 Ekim 2025 23:28

Memurlar netin reklamları


bendenbana
Aday Memur
22 Ekim 2025 00:11

Abartılı davranışlar

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırGıcık olduğumuz durumlar:)Son iki harften kelime bulma oyunuKelime türetmece oyunuGececi tayfa Boşanmalar neden arttı?Hobilerimizİnsanların artık yalnızlığı tercih etmesi

Sözlük

döteryum 2 gram gümüş 250tl 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 mandal kardeşliği 1 Gardaş gutlarım 3 kadınlara askerlik uygulaması 1 Fatih ürek 1 mani 2 batıl inanç 1

Son Haberler

İşçi/Esnaf Olarak Geçen Süre 5510'a Tabi Memur İçin Fayda Sağlar Mı?22 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıCanped Emici Külot Ürünlerinde %25 İndirimFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!Şimdi Gazze için destek zamanı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?