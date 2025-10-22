Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

22 yaşındayım polis olmak için erken mi


22 Ekim 2025 00:31
22 yaşındayım polis olmak için erken mi
Değerli büyüklerim polis olmak istiyorum Ve içimde bu bir çocukluktan gelen heves ve bu işi layığımla yapacağıma eminim bu mesleği çok istiyorum elimde başka imkanlarım da var ama polis olmayı tercih etmek istiyorum ve Geçmişte bulunan bel fıtığı mr görüntüm var bunlar sorun çıkartır mı

Yarınsız001
Aday Memur
22 Ekim 2025 00:48
21 yaşında Diyarbakır'da başladım şu an 34 yaşındayım içim çürüdü resmen gerisini sen düşün

tgt2003
Aday Memur
22 Ekim 2025 00:56
Radyoloji mezunuyum Kpss kasıp ona yönelmek için çabalıyorum ama kpss puanı alabilir miyim bilmiyorum içimde hep bir ukte kaldı polislik sizin bu şekilde hissetmenizin sebebi özel değilse nedir
Yarınsız001, 2 saat önce
21 yaşında Diyarbakır'da başladım şu an 34 yaşındayım içim çürüdü resmen gerisini sen düşün

Vardır bir hayır
Şef
22 Ekim 2025 00:59

Çok gençsin kardesim 30 yaşına kadar kpss ile mesleğin yada başka bir memuriyete atanmaya bak sakın polisligi düşünme sebepleri sayfayı okuyunca anlarsın son çare son olarak polislik olsun hayat boyu bana dua edersin bunu sakın unutma kardeşim


tgt2003
Aday Memur
22 Ekim 2025 01:04
teşekkür ederim cevap için
Vardır bir hayır, 2 saat önce

Çok gençsin kardesim 30 yaşına kadar kpss ile mesleğin yada başka bir memuriyete atanmaya bak sakın polisligi düşünme sebepleri sayfayı okuyunca anlarsın son çare son olarak polislik olsun hayat boyu bana dua edersin bunu sakın unutma kardeşim


Memurhaps
Şube Müdürü
22 Ekim 2025 02:13
bence polislik iş değil zamanını çok calarlar
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

21 Ekim Promosyon İhalesi Tek Başlık2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİçeriden bilgiInstagram'dan numaramı paylaşan kişiyi bulabilir miyimİptal edilen disiplin cezası90 bin mi şaka mı ?90 bin lira bir ayfon 17 pıro mex 2 terebayt parasi bile değil.

Sözlük

dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 hakem kararları 3 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 4 psikoloji ile renklerin ilişkisi 1 günün filmi 1 kişisel verilerimizin 600 TL'ye satılması 2 kadınlara askerlik uygulaması 1 karambol 1 mani 2 cebinde piton yılanı taşımak 3

Son Haberler

İşçi/Esnaf Olarak Geçen Süre 5510'a Tabi Memur İçin Fayda Sağlar Mı?22 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıCanped Emici Külot Ürünlerinde %25 İndirimFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!Şimdi Gazze için destek zamanı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?