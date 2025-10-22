22 yaşındayım polis olmak için erken mi

Değerli büyüklerim polis olmak istiyorum Ve içimde bu bir çocukluktan gelen heves ve bu işi layığımla yapacağıma eminim bu mesleği çok istiyorum elimde başka imkanlarım da var ama polis olmayı tercih etmek istiyorum ve Geçmişte bulunan bel fıtığı mr görüntüm var bunlar sorun çıkartır mı

Değerli büyüklerim polis olmak istiyorum Ve içimde bu bir çocukluktan gelen heves ve bu işi layığımla yapacağıma eminim bu mesleği çok istiyorum elimde başka imkanlarım da var ama polis olmayı tercih etmek istiyorum ve Geçmişte bulunan bel fıtığı mr görüntüm var bunlar sorun çıkartır mı