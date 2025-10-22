Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

önlisans mezunuyum zabıta olabilir miyim


22 Ekim 2025 01:19
önlisans mezunuyum zabıta olabilir miyim
merhabalar başlıktan da anlaşılacağı üzre İstanbulda yaşıyorum ve önlisans mezunuyum kpss hazırlanıyorum kaç puan ile başvuru yapabilirim mülakat var mı polislik gibi mi başvuru şekli bilekte olan dövme engel olur mu sağlık şartları nedir

Çok Yazılan Konular

2025 Naklen Atama KontejanlarıBelediye taşerona kadro elzemdirÜniversitede kadrolu teknikerin Sağlık Bakanlığı'nda teknikerliğe atanmasıLiyakat, ehliyet, yetkinlik ve universiteler.Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçmekEskişehir Belediyesi SDS miktarı

Sözlük

Orionid meteor yağmuru 2 Fatih ürek 1 karambol 1 batıl inanç 1 hakem kararları 3 libation 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 ayasofya 2 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 döteryum 2

Son Haberler

İşçi/Esnaf Olarak Geçen Süre 5510'a Tabi Memur İçin Fayda Sağlar Mı?22 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıCanped Emici Külot Ürünlerinde %25 İndirimFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!Şimdi Gazze için destek zamanı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?