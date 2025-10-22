Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Maalesef promosyonada çöktüler!!!


22 Ekim 2025 06:33
4bin 333 personeli olan Anadolu üniversitesi 111 bin 500 TL promosyon aliyorken 350 bin personeli olan Emniyet teşkilatının 90 bin alması kadar saçma birşey yok.

