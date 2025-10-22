DHMİ Elektrik Teknikeri ataması 2025/2

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
DSİ 2024 giyim yardımıDHMİ çalışanları burayaDHMİ genel müdürlüğünde yapılan toplantılarda makina dışarıda bırakılıyor4B'li 399'a geçebilir mi?DHMİ becayiş talepleriElektrik üretim anonim şirketi görevde yükselme ve ünvan değişikliği yeni sınav açılacak mı ?TEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanma657 4/B arşiv araştırması sırasında merkezi atamayla 399 yerleşmekTCDD memur hk.
Sözlük
mrbeast'ın banka kuracak olması 1 batıl inanç 2 Orionid meteor yağmuru 2 gidengelmez dağları 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 hamsi kuşu 1 Gardaş gutlarım 3 ayıların dağ/yayla evlerine girmeleri 1 kişisel verilerimizin 600 TL'ye satılması 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?