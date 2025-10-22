Görev süresi dolan idarecinin norm durumu.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
22 Ekim 2025 10:10
Merhaba arkadaşlar, Bir konu hakkında düşüncelerinize ihtiyacım var. Köy okulunda Türkçe öğretmeniyim. Okulumuzda 4 şube var. Müdür yardımcımız da Türkçe branşından. Bu yıl onun yöneticilikteki dördüncü yılı doluyor. Kendisi birkaç defa "Bir yere yerleşemezsem sen norm fazlası olursun." dedi. Bu söyleminden sonra müdüre sordum: "Benim haberim yokken ikinci norm mu açıldı? Müdür yardımcısı böyle söylüyor." dedim. Müdür, "Hayır, öyle bir durum yok." dedi. Ben de biraz araştırdım. Her durumda norm fazlası olması gereken kişi müdür yardımcısı gibi görünüyor. Sadece bir istisna varmış; eğer seçmeli dersler belirlenirken hepsi Türkçe branşına ait derslerden seçilirse ikinci norm açılabiliyormuş. Bu gerçekten mümkün mü? Diyelim ki ikinci norm açıldı, bu durumda biz bir yıl birlikte mi çalışırız? Benim için sorun değil, bir yıl 15 saat derse girmem yeterli olur. Ancak bu durumda ben bir yıldan sonra mı norm fazlası olurum? Müdür yardımcısının hizmet puanı benden yüksek.


b3rn4
Müsteşar
22 Ekim 2025 11:39

Eğer müdür yardımcınız yönetici atama döneminde yerleşemezse kadrosu bulunduğu okulda kalmaz milli eğitime çekilir. Yani sizin okulunuza kadrosuyla gelme durumu yok. Atanıp atanamaması sizi etkilemez .


keşap28
Memur
22 Ekim 2025 11:45
Hocam seçmeli derslerin hepsini Türkçe'den seçerse 2. norm açılıp bizim okulda kalmaz mı? Seçmeli derslerde bizim fikrimizi kimse sormuyor. Kendine göre düzenleyebilir mi ?
buraközeleğitim
Müsteşar
22 Ekim 2025 11:56

Müzik öğretmenimizi okuldan göndermemek için müzikten bir sürü seçmeli seçmiştik. Meme atama şefiyle görüşmeye gittiğimizde zorunlu derslere göre normların belirlendiğini söylemişti. Kesin bilgi midir veya hala geçerli midir bilmiyorum

ilker484
Şef
22 Ekim 2025 12:04

Müdür Yardımcınız istifa ederse eski bulunduğu okuluna döner oda sizin okulunuz ise ve hizmet puanı yüksekse norm fazlası siz olursunuz.


berkaydal
Daire Başkanı
22 Ekim 2025 12:07

Yoo. İstifa ederse kendi okulunda boş kadro varsa ancak döner. Yoksa meme çekilir.

Yondaimeminato
Daire Başkanı
22 Ekim 2025 13:26

MADDE 37- (1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş

norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu

kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden

önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim

kurumuna,

b) Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar ile (a) bendi kapsamında

ataması yapılamayanlar yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir

eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması hâlinde ise istekleri

de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna

öğretmen olarak atanır

keşap28
Memur
22 Ekim 2025 13:38
eski okulu başka bir okul hocam istifa etmeyecek 4 yıllık görevi süresi dolacak
