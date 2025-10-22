Tecrübeli arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var

Merhaba arkadaşlar, Bir konu hakkında düşüncelerinize ihtiyacım var. Köy okulunda Türkçe öğretmeniyim. Okulumuzda 4 şube var. Müdür yardımcımız da Türkçe branşından. Bu yıl onun yöneticilikteki dördüncü yılı doluyor. Kendisi birkaç defa "Bir yere yerleşemezsem sen norm fazlası olursun." dedi. Bu söyleminden sonra müdüre sordum: "Benim haberim yokken ikinci norm mu açıldı? Müdür yardımcısı böyle söylüyor." dedim. Müdür, "Hayır, öyle bir durum yok." dedi. Ben de biraz araştırdım. Her durumda norm fazlası olması gereken kişi müdür yardımcısı gibi görünüyor. Sadece bir istisna varmış; eğer seçmeli dersler belirlenirken hepsi Türkçe branşına ait derslerden seçilirse ikinci norm açılabiliyormuş. Bu gerçekten mümkün mü? Diyelim ki ikinci norm açıldı, bu durumda biz bir yıl birlikte mi çalışırız? Benim için sorun değil, bir yıl 15 saat derse girmem yeterli olur. Ancak bu durumda ben bir yıldan sonra mı norm fazlası olurum? Müdür yardımcısının hizmet puanı benden yüksek.

