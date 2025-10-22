İcra Hukuk Mahkemeleri

Promosyonu borçlarımızdan ötürü kestiler. Takip hesaplarına aktarılmış. Soruyorum banka çalışanına herhangi bir gecikmedeki ürünün yerine almamış. Sadece banka bunu takipli hesaplarda tutuyor. Ben mahkemeye itiraz etsem alabilir miyim? Bilgisi olan var mı? İhtiyacım olduğu için bunu soruyorum.

