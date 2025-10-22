Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İcra Hukuk Mahkemeleri


22 Ekim 2025 11:01
İcra Hukuk Mahkemeleri
Promosyonu borçlarımızdan ötürü kestiler. Takip hesaplarına aktarılmış. Soruyorum banka çalışanına herhangi bir gecikmedeki ürünün yerine almamış. Sadece banka bunu takipli hesaplarda tutuyor. Ben mahkemeye itiraz etsem alabilir miyim? Bilgisi olan var mı? İhtiyacım olduğu için bunu soruyorum.

E.Kayı Han
Editor
22 Ekim 2025 11:14

İcra dosyasına aktarma yapmamışsa suç işliyor. İtiraz edin size dönüş yapacaklar ve paranızı iade edecekler yada icra dosyasına aktaracaklar.

