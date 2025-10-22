Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Mrb arkadaşlar 2016 yılında başlayan mahkeme süreci nihayet bitti. Öncelikle iyiki mahkemeler var diyorum çünkü EGM kalsak herkes suçlu adli ve idari davaları kazandım. Daniştay da dahil emekli olmuştum zaten egm dilekçe yazıp silahımı isteyecegim tabiki diger haklarımıda bilen arkadaşlar varsa zati demirbaş silahımı alırken aynı silahı veriyorlar veya farklı bir uygulamamı yapıyorlar ayrıca ihraç konum disiplin sucuydu kalın saglıkla

