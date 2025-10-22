KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

ÖSYM merkezi atamadan sözleşmeli olarak atanmak


22 Ekim 2025 11:09
ÖSYM merkezi atamadan sözleşmeli olarak atanmak

Selam ,

Aralık veya Temmuz aylarında ösym üzerinden yapılan merkezi atamadan sözleşmeli olarak atanan biri ,

Bir sonraki merkezi atamada kadrolu bir pozisyon için p3 puanını kullanabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Bilgisayar mühendisi olarak memur olmak?Duygusallıgı nasıl bırakabilirim?KPSS lisans 2026 P3 puanıyla iyi alım olacak diyorlar doğru mu?Çaykur mevsimlik işçileri memuriyete geçiriyor KPSS yoluyla memur alımından vazgeçiyorSınavsız 2. üniversite kayıtları 22 Ekim'e uzatıldı.TCDD sözleşmeli personel atama şartlarında değişiklikSınavsız 2. üniversite kayıtları başlıyor2025/1 KPSS merkezi atama güvenlik soruşturmasıÇevre bakanlığı milli emlak atananlar kurum hakkında ne düşünüyorsunuzDevlet opera ve balesi memurluk

Sözlük

1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 döteryum 2 zengin olursam 1 lisans süresini 3 yıla indirilmesi 1 karambol 1 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 5 aydınlanma 1 Türk filmlerinde sessiz sinema 2 Gardaş gutlarım 3 kişisel verilerimizin 600 TL'ye satılması 2

Son Haberler

Umreye gitmek isteyenlere bahisçi tuzağı2025 Ekim İkinci El Otomatik Araç Fiyatları ve Listesi400 bin dolarlık düğün masrafları iddianamede yer aldıCumhurbaşkanı Erdoğan: Kapsamlı bir ekonomi programı yürütüyoruzMezarlıktan çaldığı mermerleri evinde kullanan şüpheli serbest bırakıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?