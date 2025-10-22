Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İhale neden iptal olmadı ?


22 Ekim 2025 13:33
İhale neden iptal olmadı ?

Niye açıklama yok


FCoksen1974
Şef
22 Ekim 2025 13:34

İptal oldu


Bybamsı
Aday Memur
22 Ekim 2025 13:35
Nasıl iptal oldu açıkmarmısın.
FCoksen1974, 21 dk. önce

İptal oldu


FCoksen1974
Şef
22 Ekim 2025 13:37

Yeterli miktar elde edilmedi diye emniyet tekrardan vakifa teklif verecek

Bybamsı, 20 dk. önce
Nasıl iptal oldu açıkmarmısın.
