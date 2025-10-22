Engeli öğretmen norm fazlası

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Arkadaşlar engeli öğretmen olarak bir ilçede görev yapıyorum günde 120 km yol yapıyorum. Norm fazlası oldum ilçe tercihi yapmayıp merkez ilçeler açıldığında tercih yapabiliyor muyum ya da ilçe tercihi yapmasam resen atarlar mi

