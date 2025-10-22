Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Yeni torba yasası


22 Ekim 2025 13:37
Yeni torba yasası

Yeni torba yasasında polisler için bir atılım varmı bilgisi olan yazsin lütfen


10Kartal10
Aday Memur
22 Ekim 2025 13:45
maalesef yok....

FCoksen1974
Şef
22 Ekim 2025 13:51

Polislerin yaş haddi 52 ye çekecekler miş diye birşey duydum o zaman yalan haber teşekkür ederim

10Kartal10, 10 dk. önce
maalesef yok....


