35'den sonra kamuda mühendislik


22 Ekim 2025 14:06
özel sektörde mühendis olarak çalışıyorum. Fakat küçük bir firmada benzer durumdaki arkadaşlar bilir bu yerlerde pek mesleğinizi icra edemezsiniz bütün işleri yapmanız beklenir. Kpss ye girdim fena sayılmayacak bir puanım var. aöf kamu yönetiminden de 1 ders kaldı. atama konusunda çok kararsızım mühendis maaşları yüksek ama çok zaman geçti acaba uyum sağlamakta zorlanırmıyım diye düşünüyorum. Sizce 35 en sonra kamuda mühendislik mi yoksa kitte düz memurluk mu ? Maaş olarak çok fark var biliyorum fakat iş anlamında siz ne düşünürsünüz?


F4ntomm
Şef
22 Ekim 2025 15:04
Maaş olarak çok fark yok.kitte düz memur, 657 deki mühendisten 1-2 bin tl düşük alıyor.ben 657 de mühendisim 68 bin alıyorum, teiaştaki düz memur 67 alıyor.mühendisin tabi ayrıca harcırahları var onları sayarsan aylık 10 bin civarı oynar ama sadece maaş olarak konuşursak fark yok diyebiliriz.

buffalosoldier
Şef
22 Ekim 2025 15:04

kit var kit var. hangi kit mesela. ama kamuda mühendislik düşündüğünüz kadar uyum sağlanamayacak şeyler değil. hele ki az çok tecrübeniz var ise.


Hüseyin E
Aday Memur
22 Ekim 2025 15:11

eyw sağolun yorumunuz için

