Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

527 hakkında


22 Ekim 2025 14:25
527 hakkında
Merhabalar, şuan şark görevindeyim 527 hakediş tarihim 19 Eylül olarak görünüyor. Gıyabında ilişik kesildiği zaman bu hakkım yanar mı?

zaza87
Aday Memur
22 Ekim 2025 14:45
yanar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

21 Ekim Promosyon İhalesi Tek Başlık2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerİçeriden bilgiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler22 yaşındayım polis olmak için erken miInstagram'dan numaramı paylaşan kişiyi bulabilir miyimİptal edilen disiplin cezası90 bin mi şaka mı ?

Sözlük

Mattia Ahmet Minguzzi 1 Fatih ürek 1 ayasofya 1 lisans süresini 3 yıla indirilmesi 1 Mjallby 1 hamsi kuşu 1 Louvre Müzesi 3 Orionid meteor yağmuru 2 İzlanda'da sivrisinek olması 2 karambol 1

Son Haberler

Okulda yaşanan feci kaza davasında ilk duruşma: Okulun ihmali bilirkişi raporunda!Araç kullanırken kalp krizi geçiren profesör hayatını kaybettiDanıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırıGalatasaray'da maça saatler kala şok sakatlıkUzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?