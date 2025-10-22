Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

İstifa sonrası maaş veya promosyon geri alınıyor mu


22 Ekim 2025 15:02
İstifa sonrası maaş veya promosyon geri alınıyor mu

Ben Gençlik Spor bakanlığına atandım fakat geldiğim şehir de ne ev bulabildim düzgün ne bir şey 16 sında başladım Kasım da maaşı aldıktan sonra istifa edince promosyon veya maaş benden alınıyor mu bilgisi olan var mıdır acaba


masterengar
Aday Memur
22 Ekim 2025 15:09

Alınır hocam. 4b'den istifa ettiğim gün tahakkuk geri ödemem gerekeni hesaplayıp söylemişti. Banka da ayın 15inde promosyonu çekti.


bugraxq
22 Ekim 2025 15:11

Hocam maaşımı da mı alıyorlar çalıştığım parayı

masterengar, 1 saat önce

Alınır hocam. 4b'den istifa ettiğim gün tahakkuk geri ödemem gerekeni hesaplayıp söylemişti. Banka da ayın 15inde promosyonu çekti.


masterengar
Aday Memur
22 Ekim 2025 15:11

Benim banka Halkbank'tı. Devlet bankaları alıyor diye biliyorum.


masterengar
Aday Memur
22 Ekim 2025 15:13

Memur çalışmadığı günün parasını önden maaş olarak aldığı için alırlar geri. Şöyle izah edeyim. 15 ekimde maaşım yattı, 22 ekimde istifa ettim diyelim. O zaman 1 haftalık para benim olur 3 haftalık parayı iade ederim.

bugraxq, 1 saat önce

Hocam maaşımı da mı alıyorlar çalıştığım parayı


bugraxq
22 Ekim 2025 15:21

Bizim de ziraat bankasıyla anlaşmışlar hocam

masterengar, 1 saat önce

Memur çalışmadığı günün parasını önden maaş olarak aldığı için alırlar geri. Şöyle izah edeyim. 15 ekimde maaşım yattı, 22 ekimde istifa ettim diyelim. O zaman 1 haftalık para benim olur 3 haftalık parayı iade ederim.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması Çalışması2026 Ocak ZammıBankasız MaaşYardımcı olur musunuz? Konu heyet raporuİstifa sonrası maaş veya promosyon geri alınıyor muMemur maaş zammı anayasa mahkemesine görüldüİstifa halinde promosyon iade mi edilir?Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimOcak 2026 zam tahimini

Sözlük

1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 lisans süresini 3 yıla indirilmesi 1 hattuşaş 1 ayasofya 1 Fatih ürek 1 Savaş 1 karambol 1 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 5 manyezit 2 Louvre Müzesi 3

Son Haberler

Okulda yaşanan feci kaza davasında ilk duruşma: Okulun ihmali bilirkişi raporunda!Araç kullanırken kalp krizi geçiren profesör hayatını kaybettiDanıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırıGalatasaray'da maça saatler kala şok sakatlıkUzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?