Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi


22 Ekim 2025 15:27
Kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi

Merhaba 8 yılllık zabit katibiyim, kurumlararası geçiş yapmak istiyorum bilen bu yollardan geçen başvuru yapan arkadaşlardan yardım bekliyorum


slm08
Genel Müdür
22 Ekim 2025 15:32

öyle bişey yok kpss girip atanıp geçersin ancak


neyapsamnereyegitsem
Aday Memur
22 Ekim 2025 15:58

oturup sıkı şekilde kpss çalışacaksın, 85+ puan alıp atanmaya bakacaksın başka türlü yok

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Promosyon iptali için hakim savcılar dava açmışAdalet hizmet sınıfıPromosyon muhabbetti bittiyse asıl konuya gelebiliriz3 ay vadeli faizsiz 100 bini nasıl çekeceğiz.Promosyon Haciz Son Nokta.İcra Hukuk MahkemeleriKurumlar arası geçiş yapmak istiyorum bilen arkadaşlar yardımcı olabilir miTrigger tahsilatı adı altında el koyulan promosyonlarEk hesap için verilecek 100bnCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkı

Sözlük

ÖSYM tercihlerini değiştiren çete 1 Orionid meteor yağmuru 2 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 Papa'nın ilk dış resmi seyahatini İznik'e yapacak olması 1 Leon'un çiçeği 1 manyezit 2 mandal kardeşliği 1 karambol 1 batıl inanç 1 hamsi kuşu 1

Son Haberler

Okulda yaşanan feci kaza davasında ilk duruşma: Okulun ihmali bilirkişi raporunda!Araç kullanırken kalp krizi geçiren profesör hayatını kaybettiDanıştay'dan EYT kararı: Resen emekliye ayırmak hukuka aykırıGalatasaray'da maça saatler kala şok sakatlıkUzmanı uyardı: Ülke genelinde şiddetli yağışlar görülebilir

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?