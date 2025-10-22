Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
derece kademem 3/1 ' e ilerlemedi.


22 Ekim 2025 17:44
derece kademem 3/1 ' e ilerlemedi.

uzman tabip olarak çalışıyorum. 2021 ekim ayında göreve başladım. bu yıl ekimde 3/1 derece kademeye ilerlemem gerekiyordu. fakat il sağlık müdürlüğü sicil bölümüne sorduğumda 14 eylülde terfi yazısının yazıldığı ancak bakanlıkta onaydan geri döndüğü bana söylendi. neden onaydan geri dönmüş olabilir? her yıl ekimde kademem otomatik artıyordu. şimdi 4/3. bu yıl ne gibi bir pürüz çıkmış olabilir. bilgisi olan varsa söylerse sevinirim. yeşil pasaporta başvuracağım . vaktim kısıtlı .

