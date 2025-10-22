İsbankasi Promosyon 100.000 TL

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet aciklama yapti, sayin icizleri bakanimiz devreye girmis, isbankasi 100.000 tl promosyon teklif etmis ve uygun bulunmus, hayirli ugurlu olsun :).


masterrrrr
Memur
22 Ekim 2025 19:13

Yorumlarinizi bekliyoruz arkadaslar.


iamapoliceman
Daire Başkanı
22 Ekim 2025 19:13
vakıftan kurtulduk tek iyi yanı bu
masterrrrr, 1 saat önce

Yorumlarinizi bekliyoruz arkadaslar.


MrCvss
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:14
çok kötü :(

masterrrrr
Memur
22 Ekim 2025 19:14

Valla vakiftan kurtuldugumuza cok sevindim , miktar dusuk ama ne yapalim


Fenerbahce19.07
Memur
22 Ekim 2025 19:17
valla para almayalim ama vakiftan kurtulalim o kadar gicik olmustum . ölümü gosterip 100 bine razi ettiler bizi

turkolog24
Daire Başkanı
22 Ekim 2025 19:17

100 bin çok az nrnce


zaloglu666
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:17
arkadaşlar 1.soru Kasım da iş Bankasınami yatacak 2. soru ödemeler ne zaman bilgisi olan yazsin

turkolog24
Daire Başkanı
22 Ekim 2025 19:18

Bence vakıf 120 verecek


Sbz1dftd
Şube Müdürü
22 Ekim 2025 19:18
tek güzel olan şey Vakıf banktan kurtulmak olmuş... İçişleri bakanını kutluyorum helal olsun valla

Bozooo31
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:20
Bu ihale 100 binde kapanmaz

polisman2015
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:21
keşke bir de faizsiz 100 bin verselerdi ilaç olurdu

Deli-Kurt2017
Şef
22 Ekim 2025 19:24

Miktar cok az ama vakifbank in adelete 99000 tl arti faizsiz kredi verip, bize son 90 000 artirmiyoruz diyerek usten bakan tavrina karsi iyi olmus.


Emre3466
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:24
Bitmiş işte
Bozooo31, 1 saat önce
Bu ihale 100 binde kapanmaz

Ppllss
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:25
vakıftan kurtulalım ben iş in 88 buçuk teklifine tamamdım iyi olmuş

Snr.s
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:25
bu iş bitti açıklama yapıldı. tek güzel yanı vakıftan kurtulduk ya yemin ederim vermeselerde razıyım yeter ki onlar kazanmasın

Ahmet can10
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:26
Abi diğer kurumların çoğuna faizsiz kredi var artı olarak bize niye yok veya açıklama yapılrmı

masterrrrr
Memur
22 Ekim 2025 19:27

Ne zaman yatar sizce?


atmacaaa
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:27
Aldığımız miktar elbette ki az ancak bu Vakıfbank ın bize tepeden bakmasına karşılık birilerinin haddini bildirmesi lazımdı. Teşekkürler Atatürk ün bankası bize sahip çıktığın için

mukankagan123
Memur
22 Ekim 2025 19:28
Belki kızacaklar olacak ama; miktar önemli değil şu s...n sarı bankasından kurtuldum ya onun için bile çok mutluyum

E.Kayı Han
Editor
22 Ekim 2025 19:28

Tüm Emniyet personeline hayırlı olsun. Vakıfbanktan kurtuldunuz. Bu bile yeter.

