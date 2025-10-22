Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon sözleşmesi maddeleri


22 Ekim 2025 19:34
İşbankasından aşacağımız promosyon sözleşmesini biz görebiliyormuyuz yasa yayınlıyorlar mı


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
22 Ekim 2025 19:37
Dünkü Canlı yayıni baştan izleyin, Emekli olanlar iade etmeyecek, Yeni başlayanlar başladıkları aydan itibaren alacak gibi maddeler vardı

Tarihçi2810
Aday Memur
22 Ekim 2025 19:45

İzledim ücretsiz izine ayrılınca da iade isterler mi onun cevabını tam öğrenmek istiyorum

Aslanbey1453, 47 dk. önce
Dünkü Canlı yayıni baştan izleyin, Emekli olanlar iade etmeyecek, Yeni başlayanlar başladıkları aydan itibaren alacak gibi maddeler vardı

ottoman09
Memur
22 Ekim 2025 19:56
Göçte çalışan memur arkadaş var işbankasından alıyorlar hafta içi 9/16.00 olması lazım saatleri arasında eft ücretsiz diğer saatler hafta sonu ücretli idi inşallah böyle değildir ayrıntısı. Kart ücreti vs yoktur
