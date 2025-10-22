Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Asker eşi mazerete bağlı yer değiştirme.


22 Ekim 2025 20:30
Asker eşi mazerete bağlı yer değiştirme.

Eşim Edirne/Keşanda askeri personel. Ocak eş durumuna başvuru yapacağım. Liste açılırken Edirne'nin tüm ilçeleri mi açılacak. Keşandan uzak olan bir ilçeye atarlar mı Şubat'ta. Protokol hakkında bilgisi olan var mı?


bahçesaray
Şef
22 Ekim 2025 21:48
il dışı ise, ilin tamamı açılır size

2025tayinnn
Aday Memur
22 Ekim 2025 21:51
ilçeler arası 2 saate kadar süren var, onlardan birine verebilirler mi?
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Görev süresi dolan idarecinin norm durumu.Bir psikolojik danışman gözünden eğitim sistemindeki güncel tartışmaHangi Durumda Norm Fazlası Olunur? Lise öğrencilerinin umursamazlığı.Engeli öğretmen norm fazlasıBoşanma Durumunda Tayin Hakkım Var Mı?Hizmet birleştirme hatası2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Ocak 2026 eş durumu mazeret tayini hakkında

Sözlük

ayıların dağ/yayla evlerine girmeleri 1 karambol 1 zengin olursam 1 döteryum 1 hattuşaş 1 3 ü bir arada Şampuan 1 Leon'un çiçeği 1 Mattia Ahmet Minguzzi 1 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 Louvre Müzesi 3

Son Haberler

Alacak verecek meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldüDışişlerinden İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine tepkiGalatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyetArslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?