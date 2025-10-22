Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İstese vakıf alırdı iş Bankası şaka gibi


22 Ekim 2025 20:38
İstese vakıf alırdı iş Bankası şaka gibi

İyice gözden çıkarıldık mı acaba ? Zam iyileştirme ne olacak? İş bankasında CHPnin hissesl yok mu ? Hükümet emniyeti nasıl verdi çok tuhaf


mengok
Şube Müdürü
22 Ekim 2025 20:46
yeni iktidar önce polis maaşlarını aldı anlaşılan ..

veba1982
Genel Müdür
22 Ekim 2025 22:14
OS bankasında chp nin kurumsal,olarak tek bir hissesi ve oy hakkı yok. is bankası bu ülkenin bankası degilmi İsrail bankasını da emniyetin maaş ihalesini alamasın. sacma saçma biat kafasından bir kurtulamiyorsunuz

Hansez
Memur
22 Ekim 2025 22:15
ya ne alakası var sen aldığın promosyonu konuş maaşını konuş.
