Doçentlik ders verme şartında dönemin bitmiş olması mı gerekiyor?

İyi günler arkadaşlar. Doçentlik ders verme şartında dönemin tamamlanmış olması şartı var mı? Yani diyelim ki derste 3 dönemi tamamladım ve 4. dönemde ders verme aşamasındayım. Bu esnada doçentliğe başvurabilir miyim? Ben dönemin tamamlanması gerektiğini düşünüyordum. Fakat geçen gün doçentlik başvuru ve hukuki süreçleriyle ilgilenen bir avukattan dönemin bitirilmesinin şart olmadığını duydum. Ders vermek ifadesinin dönemi tamamlama ile aynı olmadığını belirtmişti. Siz ne düşünüyorsunuz?

