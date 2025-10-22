Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
İLÇELER arası eş durumu tayini


22 Ekim 2025 21:30
İLÇELER arası eş durumu tayini

merhaba

eşim ikamet ettiğimiz ilçede öğretmen. ben merkez ilçede sağlık teknikeriyim. Eş durumundan yaşadığımız ilçeye tayin isteyebilir miyim

