KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

Sağlık bakanlığı mı aile bakanlığı mı?


22 Ekim 2025 22:17
Sağlık bakanlığı mı aile bakanlığı mı?

Merhaba arkadaşlar sizlere bir sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim. Ben diyetisyenim, 2025/5 SB alımında 0.1 puanla açıkta kaldım. Aile bakanlığı yakında alıma çıkacak. Tercih versem atanma ihtimalim çok yüksek ama kafam karışık. Sağlık bakanlığı muhtemelen önümüzdeki yıl mayısta alıma çıkar. Sizce (bir diyetisyen olarak) hangi bakanlık daha avantajlı? Benim şu an aklıma gelen tek şey SB'nin döner sermaye artısı. SB için seneye mayısı mı beklesem yoksa AB'ye tercih mi versem bunu düşünüyorum. Fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim hepinize iyi akşamlar diliyorum

Çok Yazılan Konular

3. Atama olur mu ?

Sözlük

hacı bayram veli 1 libation 1 Türk filmlerinde sessiz sinema 1 ÖSYM tercihlerini değiştiren çete 1 gidengelmez dağları 2 Savaş 1 Zenginliğin sırrı 1 Orionid meteor yağmuru 2 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 hamsi kuşu 1

Son Haberler

Öğrenci alımı yapılmayan bölümdeki araştırma görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?23 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıe-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemdeAlmanya'da tatbikatı gerçek sandılar: Polis ile asker çatıştıMEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?