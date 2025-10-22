Eş durumu tayini yolluk hesaplaması hakkında

merhaba bence (sanki) anormal. ama nereye hesaplattınız bir de onu sormak lazım. Eğerki okuldaki memur hesapladı ise, hatalı olabiliyor. Çünkü bazen bazı okullarda ücretli memurlar varmış nasıl oluyorsa (bilmiyorum tam) ama ilk ayrıldığım yaklaşık 6 yıl önceki müdürüm buna benzer bir ibare kulanmıştı ve hatta birde ilçe mem de esas onay - imza işlemleri sırasında sanırım şube müdürü bi baktı ve kontrol etti dur bir ordaki isim soy isim tc no felan manuel kontrol etti hatta bana da etirdi ve sözgelimi ücret kısmını da kontrol etti. AA bu kadar mı çıkmış tamam bu doğrudur diye yüzüme söyledi hatta kendi de söyledi dedi ki: "bazen memur yanlış hesaplayabiliyor hocam ortaokul mezunu memurlarımız var " diyede yanılmıyorsm ekledi.