Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Eş durumu tayini yolluk hesaplaması hakkında


22 Ekim 2025 23:26
Eş durumu tayini yolluk hesaplaması hakkında

Hocalarım eş durumu tayiniyle geldim iki çocuğumla, internette memurlar.net dahil birçok siteden bilgilermi girip hesaplama yaptırdım ama yatan rakam nette hesaplanandan 7-8 bin eksik. Bu kadar fark olması normal mi bilen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim


kimuni
Genel Müdür
22 Ekim 2025 23:41

merhaba bence (sanki) anormal. ama nereye hesaplattınız bir de onu sormak lazım. Eğerki okuldaki memur hesapladı ise, hatalı olabiliyor. Çünkü bazen bazı okullarda ücretli memurlar varmış nasıl oluyorsa (bilmiyorum tam) ama ilk ayrıldığım yaklaşık 6 yıl önceki müdürüm buna benzer bir ibare kulanmıştı ve hatta birde ilçe mem de esas onay - imza işlemleri sırasında sanırım şube müdürü bi baktı ve kontrol etti dur bir ordaki isim soy isim tc no felan manuel kontrol etti hatta bana da etirdi ve sözgelimi ücret kısmını da kontrol etti. AA bu kadar mı çıkmış tamam bu doğrudur diye yüzüme söyledi hatta kendi de söyledi dedi ki: "bazen memur yanlış hesaplayabiliyor hocam ortaokul mezunu memurlarımız var " diyede yanılmıyorsm ekledi.


cihan27
Editor
23 Ekim 2025 00:00

https://www.memurlar.net/haber/925018/es-durumu-harcirahi-ve-harcirah-hesaplama-mevzusunda-bilinmesi-gerekenler.html

https://www.memurlar.net/haber/608434/es-durumu-tayinlerinde-harcirah-nasil-hesaplanir.html

İlgili haberlerimizi inceleyin, kafanıza takılan bir soru olursa yazabilirsiniz...


cihan27
Editor
23 Ekim 2025 00:03

Muhtemelen harcırah kalemindeki değişken unsur yarım hesaplanmıştır.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Görev süresi dolan idarecinin norm durumu.Bir psikolojik danışman gözünden eğitim sistemindeki güncel tartışmaLise öğrencilerinin umursamazlığı.Hangi Durumda Norm Fazlası Olunur? Engeli öğretmen norm fazlasıOcak 2026 eş durumu mazeret tayini hakkındaYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Boşanma Durumunda Tayin Hakkım Var Mı?Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?

Sözlük

İzlanda'da sivrisinek olması 2 Mjallby 1 lisans süresini 3 yıla indirilmesi 1 Orionid meteor yağmuru 2 mandal kardeşliği 1 hamsi kuşu 1 ben ağlarım ikimizin yerine 1 Fatih ürek 1 manyezit 1 günün filmi 1

Son Haberler

Öğrenci alımı yapılmayan bölümdeki araştırma görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?23 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıe-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemdeAlmanya'da tatbikatı gerçek sandılar: Polis ile asker çatıştıMEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?