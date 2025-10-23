Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet

memuriyette başlarken özelde sigortalı bulunmak


23 Ekim 2025 00:41
memuriyette başlarken özelde sigortalı bulunmak

memur adayı olarak belge tesliminde bulundum ve arşiv soruşturması başladı. ancak şuan özelde 1.5 yıllık çalışanım ve geçirdiğim operasyondan dolayı 3 hafta raporluyum. rapor sürem bitmeden memuriyete başlangıç için tebliğ aldığımda ne olur halen sigortalı gözükmem sorun çıkarır mı. hemen istifa versem ilişiğim anında kesilir mi. raporlu olduğumdan istifada versem ihbar süresinden düşmüyor. ( arşiv soruşturması uzun sürer zaten diyenler olabilir ancak çok kısa süre zarfında tamamlanma olasılığı çok yüksek atanacağım kurum nedeniyle). biraz uzun oldu ancak en makul şekilde ne yapılabilir sorunsuz halletmek adına. şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Fatih ürek 1 mandal kardeşliği 1 Türk filmlerinde sessiz sinema 1 hamsi kuşu 1 zengin olursam 1 gidengelmez dağları 2 libation 1 mani 1 manyezit 1 günün filmi 1

Son Haberler

Öğrenci alımı yapılmayan bölümdeki araştırma görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?23 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıklarıe-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemdeAlmanya'da tatbikatı gerçek sandılar: Polis ile asker çatıştıMEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?