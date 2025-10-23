Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Tpao Temmuz alımı mülakat sonuçları


23 Ekim 2025 07:59
Tpao Temmuz alımı mülakat sonuçları

Ne zaman açıklanır acaba

Çok Yazılan Konular

Şehit yakını olarak atanan memura dönemsiz tayin hakkı var mı?Tarım bakanlığı koruyucu giyimMalmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuGençlik ve spor bakanlığı personeliUlaştırma ve altyapı bakanlığı

Sözlük

Mattia Ahmet Minguzzi 1 çevgen 3 hacı bayram veli 1 Louvre Müzesi 2 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 5 gidengelmez dağları 1 günün filmi 1 ayasofya 1 karambol 1 batıl inanç 1

Son Haberler

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacakKaymakamlık Sınavı Başvuru Kılavuzu YayımlandıMansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlamaOzan Güven 45 gün cezaevine girecekAltının gramı 5 bin 573 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?