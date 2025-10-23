Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Evlerde hapis hayatı yaşayan hayvanlar..


23 Ekim 2025 08:11
Evlerde hapis hayatı yaşayan hayvanlar..

Dünya artık şundan ibaret ne yazık ki..


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:12

Evlere hapsefilrn kedi ve köpeklerden..


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:15

Bir kediyi alıyor,alıyor kafesi gidiyor veterinere ,kısırlaştırır..


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:17

Çıkacak ,ağaçlara tırmanacak ,dışarda avlanacak hayvanı süs kedisi yapıyorlar .


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:19

Sana mecbur mu süs kedisi olmaya..


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:21

Köyde yetişmiş bir insan olarak foda hayvanlarin herşeyi bildiklarina onaniyorum.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:23

Bahçe yok ki,bahçe nerede istanbulda


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:31

Evde 5 kediye bakıyor,üzerlerinden de kapıyı kilitliyor,dışarıya çıkmalarına izin vermiyordu.Allsh rahmet eylesin .


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:33

Hayvanlar sana mecbur mu,süs kedisi olmaya yada süs köpeği olmaya..


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:35

Buralarda bahçe var,ben kışın çok soğuklarda alırım tanidihim bir kediyi onu midsfir ederim.Yazin dalarım..


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:39

Bir de soyletbirsey ciksriyorlar :


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:40

Sokaktaki hayvanları rllemeyin sevmeyin"diyorlar.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:44

Belediyenin işi ne? Aşıladin hayvanları.Koy de veteriner mi vardı?Köy deki hayvanlari aşılayan mi vardı.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:47

Veterinerler in işi iş.Koye niye gitsin veteriner? Şehirde kedi kısırlaştırma operasyonlarıyla köşeyi dönüyor.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 08:49

Benim dediğim su:Hayvanlara sokaklarda bakılmalı,onlara barınaklar yapılarak.

