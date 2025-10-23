Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
İcracı arkadaşlar yardım


23 Ekim 2025 08:40
İcracı arkadaşlar yardım

ödeme emri tebliğ edildi bankaya borçtan dolayı, ben de o ara borcu ödiyecektim total borç 55 bin, kmh kullanmıştım asgarisini hesaba attım farkında olmadan hesaba kısıtlama gelmiş, banka o attığım tutarı direk çekti 1 saat içinde, sonra uyaptan dosyaya baktım avukatı aradım bankanın çektiği miktarı gördüğünü kalan miktarı hesaplayıp bana söyledi bende yatırdım aradım teyit ettim borç kalmadı dosya kapanacak demesine rağmen 1 haftadır hala açık ve bankanın çektiği miktar dosya hesabında gözükmüyor uyaptaki dosya hesabına göre eksik var hala, süreç nasıl işliyecek avukatı arıyorum işlemler hemen bitmiyor vs diye geçiştirdi yapmam gereken bişey var mı

