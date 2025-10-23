Sevgili olarak mı, görücü usulü mü?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
Evlerde hapis hayatı yaşayan hayvanlar..Gıcık olduğumuz durumlar:)Nevi şahsına münhasırHayata dair sözler ....Şu an dinlediğin şarkıKocasinda dentofobi olduğunu evliliklerinin 15.srnesinde anlıyor.Boşanmalar neden arttı?Hic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenSevgili olarak mı, görücü usulü mü?Son iki harften kelime bulma oyunu
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?