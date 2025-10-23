Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.

Kocasinda dentofobi olduğunu evliliklerinin 15.srnesinde anlıyor.


23 Ekim 2025 09:44
Kocasinda dentofobi olduğunu evliliklerinin 15.srnesinde anlıyor.

15senedir evliler..Kocasının hiç dişçiye gittiğini görmemiş.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 09:45

Geçen dentogobiden konu açıldı .


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 09:47

Ben hiç kocamın dişçiye gittihini görmedim,onda damı dentofobi var acaba?dedi.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 09:49

Evlendikleri adamın anası olacaklar,birde(!)


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 09:51

15 senede anlıyor dentofobi olduğunu..

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Evlerde hapis hayatı yaşayan hayvanlar..Gıcık olduğumuz durumlar:)Nevi şahsına münhasırHayata dair sözler ....Şu an dinlediğin şarkıKocasinda dentofobi olduğunu evliliklerinin 15.srnesinde anlıyor.Boşanmalar neden arttı?Hic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenSevgili olarak mı, görücü usulü mü?Son iki harften kelime bulma oyunu

Sözlük

günün filmi 1 ÖSYM tercihlerini değiştiren çete 1 hamsi kuşu 1 lisans süresini 3 yıla indirilmesi 1 Leon'un çiçeği 1 hattuşaş 1 Orionid meteor yağmuru 2 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 5 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 Zenginliğin sırrı 1

Son Haberler

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacakKaymakamlık Sınavı Başvuru Kılavuzu YayımlandıMansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlamaOzan Güven 45 gün cezaevine girecekAltının gramı 5 bin 573 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?