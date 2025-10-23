Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti Adaletsizliği


23 Ekim 2025 09:46
Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti Adaletsizliği

Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti

Bilindiği gibi özel eğitim öğretmenlerinin tüm ek dersleri %25 artırımlı ödeniyor. Yüksek lisanslı öğretmenlere %7 , doktoralılara %20 artımlı ek ders sadece

fiilen okuttuğu dersler için geçerli iken(nöbet, DDHP, kulüp, dersin yapılmış sayılacağı haller, bayram vs. tatil günleri ek dersleri vs. artırımlı ödenmez) Özel eğitimlerde bu tür ayırım da yok, seminer günleri, nöbetler,kulüp, rehberlik, 1 Mayıs,bayram, kar,vs. tatilleri,hiç fark etmeksizin tüm ücretler %25 artırımlı ödenmektedir ki burada da büyük bir adaletsizlik söz konusudur. Duygusal bakıp ?özel öğrencilerle ilgileniyorlar kolay değil, %25 az bile? diyen olacaktır. Yapılan iş tabî ki zor haklılardır da diğer öğretmenlerin işi kolay mı? Bunu kim nasıl ölçtü?

-Bir okulda ( özellikle meslek liselerinde de 30 kusur öğrenciye ders yapan bir öğretmenin işi , 1-2 özel eğitim öğrencisi bulunan öğretmenden daha mı kolay?

-İlkokul 1. Sınıfta 30 öğrenciye sıfırdan okuma yazma öğreten sınıf öğretmeninin işi daha mı kolay?

--Ana sınıfında 25 öğrenciyle teneffüs bile yapmadan eğitim veren, yeri geldiğinde öğrencisinin bezini değiştiren öğretmenin işi çok mu kolay?

-599 öğrencinin tüm işlemlerini yürüten bir md. yrd.cısının işi daha mı kolay?

--Sürekli proje istenilen , hafta sonları bile proje üretmek için okula gelip çalışan Fen,Fizik, Kimya, Matematik vb. öğretmenlerinin işi çok mu kolay?

Bu örnekler çoğaltılabilir, Burada bir haksızlık vardır ve öğretmenler arasında huzursuzluğa yol açmaktadır.

Devlet öğretmenleri arasında adaletsizlik/ayrım yapmamalı, huzursuzluğa neden olmamalıdır


özel eğitim öğrtmenlerinin ek dersi için yüzde 25 artırımlı ödenmesi adaletlidir bana göre yüzde 200 artırımlı ödenmelidir. O arkadaşın bir günü şahsen benim 5 günüme bedeldir okulda görüyorum Allah yardımcısı lsun hatta maaşları da bence artırımlı ödenmelidir.

