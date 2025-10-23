Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Egm den başka kuruma Kpss puanıyla atanmak için muvafakat istediğimde vermezse ne yapabilirim?


23 Ekim 2025 09:48
Egm den başka kuruma Kpss puanıyla atanmak için muvafakat istediğimde vermezse ne yapabilirim?
Kpssden 92 aldım ve düz memur olmak istiyorum ama egm de 6 yılı doldurmadım ve yaşım 35 oldu istifa etsem geçmek istediğim kurum yaş şartı nedeniyle almayacak ancak memuriyetimin devam etmesi gerekiyor yani istifa edemem. Muvafakat vermeyince dava hakkım var bu dava süresince atanmak istediğim kurum beni beklemeyecek muhtemelen bu durumda ne yapacağım? Son olarak Danıştay 2017 de kpss puanıyla atanmak isteyenlerde 6 yıl şartı aranamayacağını belirtti ancak buna rağmen egm muvafakatname vermiyormuş.

İncitanesi64
Aday Memur
23 Ekim 2025 09:54

Dava açacaksın biraz uzun sürer ama emsal kararda varsa kazanırsın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonu21 Ekim Promosyon İhalesi Tek Başlıkİsbankasi Promosyon 100.000 TLZam hayırlı olsunİcralık polislerİkinci konu ne zaman yatar....İçeriden bilgi22 yaşındayım polis olmak için erken miEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler90 bin mi şaka mı ?

Sözlük

Mattia Ahmet Minguzzi 1 9 bin saat dayanabilen batarya 2 zengin olursam 1 gidengelmez dağları 1 Zenginliğin sırrı 1 ayıların dağ/yayla evlerine girmeleri 1 günün filmi 1 hacı bayram veli 1 Orionid meteor yağmuru 2 Leon'un çiçeği 1

Son Haberler

'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacakKaymakamlık Sınavı Başvuru Kılavuzu YayımlandıMansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlamaOzan Güven 45 gün cezaevine girecekAltının gramı 5 bin 573 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?