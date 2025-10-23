Egm den başka kuruma Kpss puanıyla atanmak için muvafakat istediğimde vermezse ne yapabilirim?

Kpssden 92 aldım ve düz memur olmak istiyorum ama egm de 6 yılı doldurmadım ve yaşım 35 oldu istifa etsem geçmek istediğim kurum yaş şartı nedeniyle almayacak ancak memuriyetimin devam etmesi gerekiyor yani istifa edemem. Muvafakat vermeyince dava hakkım var bu dava süresince atanmak istediğim kurum beni beklemeyecek muhtemelen bu durumda ne yapacağım? Son olarak Danıştay 2017 de kpss puanıyla atanmak isteyenlerde 6 yıl şartı aranamayacağını belirtti ancak buna rağmen egm muvafakatname vermiyormuş.

