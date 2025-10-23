bir memur özel ders verirse ücreti de ibana atılırsa bunun bir cezası var mıdır ve vergi dilimine girer mi ? Eğer ibana açıklama yazılmazsa bir denetime girer mi?bilgisi olan dönüş yapabilir mi?

