Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

DHMİ ATSEP YENİ YÖNETMELİK


23 Ekim 2025 12:30
DHMİ ATSEP YENİ YÖNETMELİK
Duyumları alalım beyler Aramızda YDS çalışan var mı? YDS şartı gelecek mi yoksa SHGM kendi mi sınav yapacak? Yaş şartı gelecek mi,gelirse kaç olacak? Lütfen herkes duyduğunu yazsın.Bisürü aday var boş bırakmayalım bu konuyu

Aligökdeniz34
Aday Memur
23 Ekim 2025 12:32
Özellikle yetkililerden duyulanlar bizim için önemli
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 giyim yardımıTEİAŞ promosyonDHMİ genel müdürlüğünde yapılan toplantılarda makina dışarıda bırakılıyor4B'li 399'a geçebilir mi?DHMİ becayiş talepleriElektrik üretim anonim şirketi görevde yükselme ve ünvan değişikliği yeni sınav açılacak mı ?Taban Aylığa 1000 TL Zam KonusuPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD memur hk.DHMİ ATSEP YENİ YÖNETMELİK

Sözlük

1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 Savaş 1 9 bin saat dayanabilen batarya 2 ben ağlarım ikimizin yerine 1 Zenginliğin sırrı 1 3 ü bir arada Şampuan 1 hamsi kuşu 1 ayıların dağ/yayla evlerine girmeleri 1 İzlanda'da sivrisinek olması 2 hattuşaş 1

Son Haberler

Okullar ne zaman ara tatiline girecek?MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacakGöbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyorKayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandıDuran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?