Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Norm fazlası Atamalar ne zaman olacak?


23 Ekim 2025 12:42
Norm fazlası Atamalar ne zaman olacak?

Arkadaşlar herhangi bir duyumu haberi olan var mı?

Olacak diyenler var olmayacak diyenler var.


kimuni
Genel Müdür
23 Ekim 2025 12:49

olur bence ama zamanı gelmedi daha kasım aralık gibi diye biliyorum ben...


majesteleri7
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 13:22

Kasımda yaparlar olmayacak diyenlere kulak asmayın bakanlığın tek işi zaten norm fazlası herkesi bi sürseler eğitim düzelecek başka dert yok.yaparlar kasımda sonra nisanda sonra ağustosta böyle böyle gidecek artık


Kalubatarbien
Aday Memur
23 Ekim 2025 13:51

Bana da öyle geliyor ama bir sürece baglamalari lazim bir soru işareti ile devam ediyor herkes görevine

majesteleri7, 3 saat önce

Kasımda yaparlar olmayacak diyenlere kulak asmayın bakanlığın tek işi zaten norm fazlası herkesi bi sürseler eğitim düzelecek başka dert yok.yaparlar kasımda sonra nisanda sonra ağustosta böyle böyle gidecek artık

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Görev süresi dolan idarecinin norm durumu.Bir psikolojik danışman gözünden eğitim sistemindeki güncel tartışmaLise öğrencilerinin umursamazlığı.Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiHangi Durumda Norm Fazlası Olunur? Engeli öğretmen norm fazlasıYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Ocak 2026 eş durumu mazeret tayini hakkında2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.

Sözlük

ayasofya 1 9 bin saat dayanabilen batarya 2 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 Leon'un çiçeği 1 ÖSYM tercihlerini değiştiren çete 1 Bugün olanlar 2 Savaş 1 günün filmi 1 Göbeklitepe 1 batıl inanç 1

Son Haberler

Trump: Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederlerUzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edinYargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?