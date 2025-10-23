Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Norm fazlası atamalar


23 Ekim 2025 12:42
Norm fazlası atamalar

Arkadaşlar herhangi bir duyumu haberi olan var mı?

Olacak diyenler var olmayacak diyenler var.


kimuni
Genel Müdür
23 Ekim 2025 12:49

olur bence ama zamanı gelmedi daha kasım aralık gibi diye biliyorum ben...


majesteleri7
Daire Başkanı
23 Ekim 2025 13:22

Kasımda yaparlar olmayacak diyenlere kulak asmayın bakanlığın tek işi zaten norm fazlası herkesi bi sürseler eğitim düzelecek başka dert yok.yaparlar kasımda sonra nisanda sonra ağustosta böyle böyle gidecek artık

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Görev süresi dolan idarecinin norm durumu.Bir psikolojik danışman gözünden eğitim sistemindeki güncel tartışmaLise öğrencilerinin umursamazlığı.Hangi Durumda Norm Fazlası Olunur? Engeli öğretmen norm fazlasıYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Ocak 2026 eş durumu mazeret tayini hakkında2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Boşanma Durumunda Tayin Hakkım Var Mı?

Sözlük

İzlanda'da sivrisinek olması 2 Leon'un çiçeği 1 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 batıl inanç 1 Savaş 1 hamsi kuşu 1 ÖSYM tercihlerini değiştiren çete 1 hattuşaş 1 ayasofya 1 günün filmi 1

Son Haberler

Okullar ne zaman ara tatiline girecek?MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacakGöbeklitepe'de yeni kazı alanı ziyarete açılıyorKayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandıDuran: Bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğiz

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?