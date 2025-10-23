Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Yesil pasaport ne zaman alabilirim net cevabi olan?


23 Ekim 2025 13:21
Yesil pasaport ne zaman alabilirim net cevabi olan?

Hali hazirda 4/1 kademe derecedeyim. Kadrom ise 4 te . 11 yillik memurum. 1, 2 ve 3. Dereceler pasaport alabiliyor fakat merak ettigim konu, pasaportu alabilmek için 3/1 mi olmam lazim. Yoksa hangi kadro derecede oldugumun onemi yokmu


ozelogretim
Aday Memur
23 Ekim 2025 13:25

kadro derecenin 3 olması lazım.

