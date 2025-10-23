Kademe ilerlemesi ve doğum izni

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sağlık yatırımları genel müdürlüğüKadrolu memurluktan sözleşmeliye geçiş işlemleri.il/ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan tıbbi sekreterTayin (izmir)Gebelik döneminde aynı hastalıktan heyet raporu almak yasak mı? Rapor yok sayılabilir mi?Teknik hizmetler sınıfı boşanma tayinEşi özel sektörde çalışan sağlık personelinin tayin talebi3+1 sağlıkçı, özel sektör mühendis eş durumu tayiniEş durumu tayini hk.
Sözlük
Son Haberler
Trump: Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederlerUzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edinYargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?