Teknik hizmetler sınıfı boşanma tayin

23 Ekim 2025 15:03
Arkadaşlar ben th sınıfında çalışan erkek bir memurum boşanmak üzereyim yayınımız nasıl oluyor bu yollardan geçen var mı boşanma resmilesince yayının süresi var mı yoksa çalıştığım kurumun insiyatifinde mı İstanbul'dayım Anadolu'ya ailemin yanına gitmek istiyorum


Kenan79999
23 Ekim 2025 15:05

Düzeltme yayın kelimesi yanlışlıkla yazılmıştır tayin yazmak istedim

