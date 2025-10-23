Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Seyyar Görev Tazminatı ya da Görev Yolluğu


23 Ekim 2025 15:41
Seyyar Görev Tazminatı ya da Görev Yolluğu

Arkadaşlar bir konuda bilgiye ihtiyacım var. Hiçbir şekilde net bilgi alamadık. Konuyla ilgili bir sürü görüş vs. var ama çelişkili durumlar da var.

Bir büyükşehir belediyesinin ilçe biriminde görev yapmakta ve ikamet etmekteyim. Görevim gereği araziye çıktığım günler için arazi tazminatı ödemesi yapılıyor. Ancak kontrollük görevi nedeni ile artık farklı ilçelere de gidip gelmem gerekecek. Bu ilçeler de aralarında 50-60km olan, yerleşim itibari ile birbirlerinden uzak ilçeler. Buralara gittiğim günler için bir ek ödeme yapılması söz konusu mu?

Kanunda memuriyet mahalli dışında gidilen yerler için ödeme yapılır diyor. Yerleşim itibari ile bağımsız olan ilçeleri de memuriyet mahali dışında sayıyor kanun.

Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı?

Şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçilerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına Alınması ÇalışmasıYardımcı olur musunuz? Konu heyet raporu2026 Ocak Zammıİstifa sonrası maaş veya promosyon geri alınıyor mu2025 Ekim maaşlarımızı yazalımYesil pasaport ne zaman alabilirim net cevabi olan?İçişleri Bakanlığı Görevde yükselme ve ünvan değişikliğiİstifa halinde promosyon iade mi edilir?Sosyal Denge Tazminatı AdaletsizliğiEkim Ayı Enflasyon beklenti anketi

Sözlük

günün filmi 1 hacı bayram veli 1 ÖSYM tercihlerini değiştiren çete 1 çevgen 3 3 ü bir arada Şampuan 1 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 3 Mattia Ahmet Minguzzi 1 Savaş 1 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Trump: Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederlerUzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edinYargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?