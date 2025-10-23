Seyyar Görev Tazminatı ya da Görev Yolluğu

Arkadaşlar bir konuda bilgiye ihtiyacım var. Hiçbir şekilde net bilgi alamadık. Konuyla ilgili bir sürü görüş vs. var ama çelişkili durumlar da var.

Bir büyükşehir belediyesinin ilçe biriminde görev yapmakta ve ikamet etmekteyim. Görevim gereği araziye çıktığım günler için arazi tazminatı ödemesi yapılıyor. Ancak kontrollük görevi nedeni ile artık farklı ilçelere de gidip gelmem gerekecek. Bu ilçeler de aralarında 50-60km olan, yerleşim itibari ile birbirlerinden uzak ilçeler. Buralara gittiğim günler için bir ek ödeme yapılması söz konusu mu?

Kanunda memuriyet mahalli dışında gidilen yerler için ödeme yapılır diyor. Yerleşim itibari ile bağımsız olan ilçeleri de memuriyet mahali dışında sayıyor kanun.

Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı?

Şimdiden teşekkürler.