23 Ekim 2025 16:06
%60 üzeri engelli raporum var adliyede nerede çalışabilirim

arkadaşlar merhaba, 15 yıldır mahkemelerde zabıt katipliği yapıyorum. Yakın zamanda %60 üzeri engel raporu verildi, artık duruşmalar, keşifler, kalem işleri çok yormaya başladı, daha rahat çalışma ortamı olan bir birime geçmek istiyorum. Ne yapabilirim?

