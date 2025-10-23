iş bankası'nın polislere İl bazında faizsiz kredi imkanı

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

23 Ekim 2025 16:48
Bugün böyle bir duyum aldım ama doğrudur yalandır bilmiyorum.

Bazı illerin iş bank şubeleri polisler için faizsiz kredi imkanı sağlayacakmış diye duydum.

Varsa bilgisi olan paylaşabilir.


Alpayderler
Memur
23 Ekim 2025 17:13
gruplarda promosyonu getirene kredi veriyor diye paylaşım yapıyorlar
