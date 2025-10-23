Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Özel eğitim sertifikası veren yerler.


23 Ekim 2025 16:51
Özel eğitim sertifikası veren yerler.

Arkadaşlar 80 saatlik özel eğitim sertifikası almak istiyorum. Ankara MEB bazı ilçelerde norm fazlası öğretmenler için kurs açmış ama ben idareciyim. Alabileceğimiz başka bir yer var mı


rukneddinbey
Aday Memur
24 Ekim 2025 11:11
Halk Eğitimi Merkezlerinde 80 Saatlik Özel Eğitim Kursu açılıyor Hocam. Bulunduğunuz yerde ki HEM'lerle irtibata geçebilirsiniz.
