Özel Eğitim Sertifikası

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Görev süresi dolan idarecinin norm durumu.Bir psikolojik danışman gözünden eğitim sistemindeki güncel tartışmaLise öğrencilerinin umursamazlığı.Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiHangi Durumda Norm Fazlası Olunur? Engeli öğretmen norm fazlasıYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Ocak 2026 eş durumu mazeret tayini hakkında
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?