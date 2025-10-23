Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Heyet raporu maaş kesintisi


23 Ekim 2025 16:55
Heyet raporu maaş kesintisi

Merhabalar özel bir hastanede ameliyat oldum, heyet raporumu kuruma gönderdim, maaşım 4bin civarı eksik yattı. Sebep olarak heyet raporundaki 3 doktor imzasının 2sinin aynı branştan olduğunu söylediler. Hastaneye sorduğumda genel cerrahi ameliyat ettigi için 2 doktorda genel cerrah ilk defa böyle bir sey duyduk dediler. Bu konuda bilginiz var mı?


bilgmü
23 Ekim 2025 16:59

Heyet raporundaki 3 imzanin farklı branstan olmasi gerekiyormus. Buna göre bir mevzuat var mi, hastane ise heyet raporuna kurum karışamaz maas kesilemez diyor

Toplam 1 mesaj

